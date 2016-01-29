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HAK-İŞ ve KAMUSEN Başkanları ve Heyeti AKÜN'de Buluştu‏

Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ “Başkanlar Kurulu Toplantısı”nı yapmak üzere KKTC’ye geldi.

HAK-İŞ ve KAMUSEN Başkanları ve Heyeti AKÜN'de Buluştu‏

Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ “Başkanlar Kurulu Toplantısı”nı yapmak üzere KKTC’ye geldi.

29 Ocak 2016 Cuma 09:58
HAK-İŞ ve KAMUSEN Başkanları ve Heyeti AKÜN'de Buluştu‏
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 HAK-İŞ VE KAMUSEN BAŞKANLARI VE HEYETİ AKÜN'DE BULUŞTU‏


 

Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ “Başkanlar Kurulu Toplantısı”nı yapmak üzere KKTC’ye geldi. KAMU-SEN’in ev sahipliğini yaptığı kurul, Kuzey Kıbrıs’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ni de ziyaret eden KAMU-SEN Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ve Genel Sekreter Metin Atan’ı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız’ı AKÜN Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Erbaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Turgay kabul ettiler.

Ziyaret sırasında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye sermayeli bir eğitim kurumunun olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Akabinde eğitim ve meslek yaşamının bir arada olmasına önem veren bir üniversitenin mezunlarının iş yaşamına adaptasyon ve aranan diplomalı olacaklarının önemini vurguladı. AKÜN’ün ilk mezunlarının yüzde 80 oranında işe girmelerinin önemine de vurgu yapan Arslan, yeni kurulmanın, küçük olmanın ve nitelikli eğitim almanın eğitim-öğretim yaşamında önemli olduğunu belirtti. Son olarak günümüz üniversitelerinin ticaret odaklı olmalarının gelecek nesillere kaliteli bireyler yetiştiremeyeceğinin farkında olunduğunu belirten Arslan, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin ticari değil de tamamen insan yetiştirmeye odaklı olduğunu görmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

HAK-İŞ, KAMU-SEN ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında yapılan sendika üyelerinin çocuklarına uygulanan yüzde 50 eğitim bursu anlaşması da yenilendi.

AKÜN Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Erbaş, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve KAMU-SEN Genel Başkanı Mehmet Özkardaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.







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Son Güncelleme: 29.01.2016 09:58
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