HAFTASONU YAĞMUR VAR… SICAKLIK 39’DEN 31’E DÜŞECEK
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mayıs -1 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Haftanın diğer günleri parçalı bulutlu geçecek.
Hava, iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.