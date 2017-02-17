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17 Şubat 2017 Cuma 13:40

Haftasonu Hava Nasıl Olacak?

Haftasonu Hava Nasıl Olacak?
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 Hafta sonu genellikle az bulutlu geçecek, Salı ve Çarşamba günleri ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Şubat arasındaki dönemi kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde  14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Hafta sonunun az bulutlu geçmesinin ardından, Pazartesi   günü parçalı bulutlu, Salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı çok bulutlu ve Cuma günü ise az  bulutlu olacak.
Rüzgar ise yarın Güney ve Doğu;   diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta  kuvvette esecek.

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