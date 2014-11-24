Haftanın En Seksi Günü...

Yapılan araştırmalara göre Perşembe günleri haftanın en seksi günü...





İngiliz bilim insanları haftanın en seksi gününün Perşembe olduğuna kanaat getirdi. Yapılan araştırmalara göre Perşembe günleri seks hormonları daha aktif oluyor. Libido özellikle sabah saatlerinde tavan yaparken kadınlardaki östrojen ve erkeklerdeki testesteron seviyesi 5 kat artıyor.



Uzmanlar, diğer günlerin de özelliklerini inceledi. Örneğin Pazartesi önemli toplantıları planlamak için kötü bir gün. Bunun sebebi olarak hafta sonundaki alkol tüketimi gösteriliyor. Araştırmalara göre ankete katılanların %40'ı için en kötü gün Pazartesi.



Uzmanlar, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için en uygun günün Cuma olduğunu belirtiyor.