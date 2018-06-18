banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93021
ALTIN
194.241
DOLAR
4.7174
STERLİN
6.2487
EURO
5.4751
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
banner282
Flaş Haber
Kaza sebebi uyuşturucu
Kapat

Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”

Lefkoşa, 18 Haziran 18 (.): KKTC’de 11-17 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 80 trafik kazasında bir kişi öldü, 46 kişi yaralandı.Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 313 bin 200 TL maddi hasar oluştu.Kazaların; 21’i süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.Söz konusu kazaların 31’i Girne, 21’i Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 7’si İskele ve 5’i Güzelyurt’ta...

Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”

Lefkoşa, 18 Haziran 18 (.): KKTC’de 11-17 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 80 trafik kazasında bir kişi öldü, 46 kişi yaralandı.Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 313 bin 200 TL maddi hasar oluştu.Kazaların; 21’i süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.Söz konusu kazaların 31’i Girne, 21’i Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 7’si İskele ve 5’i Güzelyurt’ta...

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:46
Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”

Lefkoşa, 18 Haziran 18 (.): KKTC’de 11-17 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 80 trafik kazasında bir kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 313 bin 200 TL maddi hasar oluştu.

Kazaların; 21’i süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.

Söz konusu kazaların 31’i Girne, 21’i Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 7’si İskele ve 5’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

banner277
Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 5 bin 92 araç sürücüsünden 488’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; 144 ile süratli araç kullanmak, 51 ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, 38 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

(YIL/HÖ)




banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti
Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!
Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim