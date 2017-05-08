Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03

Haftalık Trafik Raporu

KKTC’de son bir hafta içerisinde 64 trafik kazası&nbsp; meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaralandı.

Haftalık Trafik Raporu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BİR HAFTADA 64 KAZA 21 YARALI

TRAFİK KONTROLLERİNDE 925 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): KKTC’de son bir hafta içerisinde 64 trafik kazası  meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 64 kazanın 48’i hasarla sonuçlanırken, 356 bin 800 TL’lik hasar oluştu.

Kaza nedenlerinde ilk sırayı 22 ile süratli araç kullanmak alırken bunu; kavşakta durmamak (16), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenler (7) izledi.

Kazalarda 37 ile ilk sırayı Lefkoşa alırken, Girne’de 17, Gazimağusa’da 8, ve Güzelyurt’ta 2 kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 904 araç sürücüsünden 925’i hakkında ileri işlem yapıldı.

Cezalarda ise ilk sıraları 273 ile süratli araç kullanmak, 86 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak, 83 ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 53 ile alkollü  araç kullanmak aldı.

(YIL/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gkk’dan Engelli Vatandaşlara Temsili Askerlik Uygulaması 16 Mayıs’ta… Gkk’dan Engelli Vatandaşlara Temsili Askerlik Uygulaması...
Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Dr. Birey’in De Aralarında Bulunduğu Abd’li Ekibin Kök Hücre Araştırması Bilim Dünyasında Yankı Uyandırdı Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Dr. Birey’in De...
Hak-sen’den Seminer Hak-sen’den Seminer
Ktezo: “esnaf Ve Zanaatkarın Dayanışmasını Bozacak Girişimlere Prim Verilmemeli” Ktezo: “esnaf Ve Zanaatkarın Dayanışmasını...
EVSİZ KALDILAR! EVSİZ KALDILAR!
K-Pet Yarın Grevde K-Pet Yarın Grevde
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Gkk’dan Engelli Vatandaşlara Temsili Askerlik...
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), engelli vatandaşların askerlik görevini temsili olarak yerine getirmelerini...

Haberi Oku