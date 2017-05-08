Haftalık Trafik Raporu

BİR HAFTADA 64 KAZA 21 YARALI

TRAFİK KONTROLLERİNDE 925 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): KKTC’de son bir hafta içerisinde 64 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 64 kazanın 48’i hasarla sonuçlanırken, 356 bin 800 TL’lik hasar oluştu.

Kaza nedenlerinde ilk sırayı 22 ile süratli araç kullanmak alırken bunu; kavşakta durmamak (16), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenler (7) izledi.

Kazalarda 37 ile ilk sırayı Lefkoşa alırken, Girne’de 17, Gazimağusa’da 8, ve Güzelyurt’ta 2 kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 904 araç sürücüsünden 925’i hakkında ileri işlem yapıldı.

Cezalarda ise ilk sıraları 273 ile süratli araç kullanmak, 86 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak, 83 ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 53 ile alkollü araç kullanmak aldı.

(YIL/ŞEB)