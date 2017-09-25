Haftalık Trafik Kontrolleri…

215 SÜRÜCÜ SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAKTAN RAPOR EDİLDİ

Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): Ülkede son bir haftada 215 sürücü süratli araç kullanmaktan rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 18-24 Eylül’de 7 bin 497 araç sürücüsü kontrol edildi, 963’ü hakkında ileri işleme gidildi.

Polisin bir haftalık sürede işlem yaptığı trafik suçları şöyle:

“215 süratli araç kullanmak, 190 seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 101 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 40 alkollü, 29 seyrüsefer ruhsatsız, 27 sigortasız veya kapsamı dışında, 23 “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 23dikkatsiz sürüş yapmak, 22 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 14 tehlikeli sürüş yapmak, 13trafik ışıklarına uymamak, 12 koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 11 “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6 tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4 muayenesiz araç kullanmak, 1 takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 232 diğer trafik suçları.”

(ID/GÜL)