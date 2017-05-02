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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

Haftalık Trafik Raporu

Haftalık Trafik Raporu
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BİR HAFTADA 219 SÜRÜCÜ SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAK SUÇUNDAN RAPOR EDİLDİ

Trafikte bir haftada 219 sürücü süratli araç kullanmak suçundan rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 24-30 Nisan arasında kontrol edilen 8 bin 46 araç sürücüsünden 757’si hakkında ileri işlem yapıldı.

Kontrollerde sürücülerin 219’u süratli araç kullanmak, 120’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 70’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,70’i alkollü araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 27’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak  ve 125’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

TRAFİK KAZALARININ 23’Ü SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAKTAN MEYDANA GELDİ

Ayni dönemde 68 adet trafik kazası meydana geldi. Kazaların  2 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 7’si de diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 445 bin 900 TL olarak hesaplandı. Kazaların 40’ı Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 9’u Girne, 6’sı İskele, biri de Güzelyurt’ta meydana geldi.

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