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24 Nisan 2017 Pazartesi 15:15

Haftalık Trafik Raporu

KKTC genelinde geçen hafta meydan gelen 60 trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Haftalık Trafik Raporu
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TRAFİKTE 1 KİŞİ ÖLDÜ

1 HAFTADA RAPOR EDİLEN 820 SÜRÜCÜNÜN 231’İ SÜRATLİ ARAÇ KULLANMA SUÇU İŞLEDİ

KKTC genelinde geçen hafta meydan gelen 60 trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Polisin 17-23 Nisan tarihlerine ilişkin raporuna göre, trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanmaktan, 15’i kavşakta durmamaktan, 10’u yakın takipten, 8’i dikkatsiz sürüş yapmaktan ve 7’si de diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Toplam 319 bin 700 TL’lik hasar tespit edilen kazaların 28’i Lefkoşa2da, 11’i Gazimağusa’da, 15’i Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta ve 1’si İskele’de oldu.

231 SÜRÜCÜ SÜRATTEN RAPOR EDİLDİ

Trafikte 1 haftada 820 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Rapor edilen sürücülerin 231’i, süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 397 araç sürücüsü kontrol edildi.

Aleyhinde işlem yapılan 820 araç sürücüsünün 231’i süratli, 29’u seyrüsefer ruhsatsız, 19’u sürüş ehliyetsiz, 24’ü alkollü, 9’u muayenesiz, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında ve 3’ü A yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

11 sürücünün tehlikeli, 21’inin de dikkatsiz sürüş yaptığı tespit edilen kontrollerde, 167 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 67’si trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 6’sı trafik ışıklarına uymamaktan, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 11’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 195’i diğer trafik kurallarını ihlalden suçlu bulundu.

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