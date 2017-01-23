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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Haftalık Trafik Raporu

Ülke genelinde geçen hafta toplam 52 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 13 kişi yaralandı. 16- 22 Ocak tarihleri arasında polis trafik ekiplerince 8 bin 593 araç sürücü denetledi ve kurallara uymadığı saptanan1089’una ceza yazıldı.

Haftalık Trafik Raporu
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ÜLKE GENELİNDE TOPLAM 52 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

 Ülke genelinde geçen hafta toplam 52 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 13 kişi yaralandı.

16- 22 Ocak tarihleri arasında polis trafik ekiplerince 8 bin 593 araç sürücü denetledi ve kurallara uymadığı saptanan1089’una ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kayıtlara geçen 52 kazadan 16’sı süratli araç kullanma, 12’si kavşakta durmama, 9’u yakın takip, 7’si dikkatsiz sürüş ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 260 bin TL’lik maddi hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa 23, Gazimağusa 10, Girne 14,  Güzelyurt 3 ve İskele 2 olarak gerçekleşti.

1089 SÜRÜCÜYE İLERİ İŞLEM… SÜRAT VE CEP TELEFONU YİNE İLK SIRADA…

Öte yandan polis trafik ekipleri aynı tarihler arasında toplam 8 bin 593 araç sürücünü denetledi. Yapılan kontrollerde toplam 1089 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem yapılan araç sürücülerinden 313’ü süratli araç kullanma, 190’ı seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 41’i alkollü araç kullanma, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 20’si trafik ışıklarına uymama, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 16’sı muayenesiz araç kullanma, 14’ü dikkatsiz sürüş, 10’u tehlikeli sürüş, 18’i gerekli yol izni ve işletme izni olmadan araç kullanmak, 9’u miğfersiz motosiklet kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanma ve 267’si de diğer suçlardan rapor edildi.

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