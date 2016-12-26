Haftalık Trafik Raporu

KKTC’de 19-25 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde toplam 68 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, kazalardan 17’si süratli araç kullanma, 15’i kavşakta durmama, 14’ü dikkatsiz sürüş, 12’si yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Yaklaşık 367 bin 500 TL’lik hasarın oluştuğu kazaların 36’sı Lefkoşa, 16’si Gazimağusa, 10’u Girne ve 3’ü de Güzelyurt ile İskele’de oldu.

Bu arada polis ekipleri aynı süre içerisinde toplam 6 bin 188 araç sürücüsünü kontrol etti.

Yapılan kontrollerde toplam 672 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem başlatılan araç sürücülerinin 116’sı süratli araç kullanma, 8’i tehlikeli sürüş, 31’i dikkatsiz sürüş, 51’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 33’ü alkollü araç kullanma, 106’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanma, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve geriye kalanlar da diğer suçlardan rapor edildi.