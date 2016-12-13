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13 Aralık 2016 Salı 09:26

Haftalık Trafik Raporu

KKTC’de son bir hafta içerisinde 62 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Haftalık Trafik Raporu
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5755 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN 739’UNA İŞLEM

KKTC’de son bir hafta içerisinde 62 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 5-11 Aralık tarihlerini kapsayan  haftalık trafik raporuna göre, kazalarda,  256 bin 751 TL’lik hasar oluştu.

Kaza sebeplerinde 18 ile süratli araç kullanmak ilk sırada yer alırken bunu, kavşakta durmamak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9) izledi.

En çok kaza 23 ile Lefkoşa’da yaşanırken, Gazimağusa’da 15, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 7 ve  İskele’de 3 kaza meydana geldi.
 
Aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise  5755 araç sürücüsünden 739’u hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sıraları 190 ile süratli araç kullanmak, 100 ile  seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, 51 ile seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 34 ile alkollü araç kullanmak aldı.

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