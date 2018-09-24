banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98243
ALTIN
239.218
DOLAR
6.2001
STERLİN
8.1323
EURO
7.2985
Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor
ÖZERSAY NEW YORK'TA ÇAVUŞOĞLU İLE...
Polisten Sis Uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında...
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
ERCAN'DAN GELİP GÜNEY'E KAÇAK GEÇTİ
banner282

Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı

Ülke genelinde 17-23 Eylül arası 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 25 kişi yaralandı.

Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı

Ülke genelinde 17-23 Eylül arası 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 25 kişi yaralandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:29
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı

Ülke genelinde 17-23 Eylül arası 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 25 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapma, 6’sı da diğer nedenlerden dolayı yaşandı.

Kazalarda toplam yaklaşık 520 bin TL hasar meydana geldi. Kazaların 19’u Lefkoşa, 23’ü Girne, 20’si Gazimağusa, 5’i İskele, 3’ü de Güzelyurt bölgesinde meydana geldi.
 

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”
YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim