Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı

Ülke genelinde 17-23 Eylül arası 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 25 kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapma, 6’sı da diğer nedenlerden dolayı yaşandı.



Kazalarda toplam yaklaşık 520 bin TL hasar meydana geldi. Kazaların 19’u Lefkoşa, 23’ü Girne, 20’si Gazimağusa, 5’i İskele, 3’ü de Güzelyurt bölgesinde meydana geldi.

