Haftalık Trafik Raporu: 64 Kaza, 26 Yaralı!

TRAFİK KONTROLLERİNDE 871 TRAFİK SUÇU TESPİT EDİLDİ



KKTC’de bir haftalık sürede 64 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 26 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğü’nün 14-20 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 435 bin 450 TL’lik maddi hasar oluştu.



Kazaların; 15’i süratli araç kullanmak 15’i kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak ve 8’i diğer etkenlerden kaynaklandı.



Dönem içerisinde Lefkoşa’da 25, Gazimağusa’da 10, Girne’de 22, Güzelyurt’ta 2 ve İskele’de 5 trafik kazası gerçekleşti.Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 489 araç sürücüsünden 871’inin trafik suçu işlediği tespit edildi.Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 177’si süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak, 76’sı seyrüsefer ruhsatsız, 24’ü sürüş ehliyetsiz, 20’si alkollü araç kullanmak, 179’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 70’i trafik levha ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 40’ı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 15’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 204’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.