Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir hafta içerisinde 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 21 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, trafik kazaları; süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (15), yakın takip (15), dikkatsiz sürüş yapmak (10), ve diğer etkenlerden (9) kaynaklandı.



Kazalarda 582 bin 500 TL’lik maddi hasar oluşurken, kazaların 20’si Lefkoşa, 21’i Gazimağusa, 17’si Girne, 6’sı Güzelyurt ve 1’i İskele’de gerçekleşti.



Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 201 araç sürücüsünden 726’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.



Trafik suçlarında ilk sıraları; 123 ile seyir halindeyken cep telefonu ile görüşmek,111 ile süratli araç kullanmak ve 108 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

