Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 24 Yaralı

HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN 743 SÜRÜCÜDEN 180’İ SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAKTAN, 145’İ İSE SEYİR HALİNDE CEP TELEFONUNDA KONUŞMAKTAN RAPOR EDİLDİ



KKTC’de son bir haftada meydana gelen 73 trafik kazasında 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 -7 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre kazalarda 486 bin 200 TL’lik maddi hasar oluştu.

Bu dönemde Lefkoşa’da 25, Girne’de 24, Gazimağusa’da 17, İskele’de 4 ve Güzelyurt’ta 3 trafik kazası gerçekleşti.



Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 7 bin 37 araç sürücüsünden 743’üyle ilgili ileri işlem yapıldı.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 180’i süratli, 53’ü seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü sürüş ehliyetsiz, 41’i alkollü, 17’si muayenesiz, 21’i sigortasız veya kapsamı dışında, 14’ü "A" yol kullanma izinsiz ve 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.



11’i tehlikeli, 25’i ise dikkatsiz sürüş yapmaktan suçu bulunan sürücülerin 145’i seyir halinde cep telefonunda konuşmak, 39’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya taksimetre çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 171’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.