Haftalık Trafik Raporu; 1 Ölü, 15 Yaralı



52 KAZADA YAKLAŞIK 404 BİN TL’LİK HASAR OLUŞTU



KKTC’de son bir haftada meydana gelen 52 trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, 52 kazada 403 bin 750 TL’lik maddi hasar oluştu.



Kazalar;süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (15), yakın takip (15), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenlerden (4) kaynaklandı.



Lefkoşa’da 24, Gazimağusa’da 15, Girne’de 19 Güzelyurt ve İskele’de 3’er kaza meydana geldi.



Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 309 araç sürücüsünden 659’u ile ilgili ileri işleme gidildi.



Trafik suçlarında ilk sıraları; 149 ile süratli araç kullanmak, 130 ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 63 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.





