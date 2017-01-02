HAFTALIK TRAFİK BİLANÇOSU…

Ülke genelinde 26 Aralık ile 1 Ocak tarihleri arasında toplam 76 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 24 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, kazalardan 19’u süratli araç kullanma, 17’si kavşakta durmama, 17’si yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş ve 9’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 402 bin TL’lik hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa’da 40, Gazimağusa’da 12, Girne’de 10, Güzelyurt 6 ve İskele’de de 8 olarak gerçekleşti.

4 BİN 903 SÜRÜCÜ DENETLENDİ; 728’İ RAPOR EDİLDİ

Bu arada aynı tarihler arasında polis trafik ekipleri toplam 4 bin 903 aracı denetledi.

Yapılan kontrollerde 728 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

128’İ SÜRAT, 125’İ CEP TELEFONUYLA KONUŞMADAN CEZA ALDI

Haklarında işlem başlatılan araç sürücülerinden 128’i süratli araç kullanma, 125’si seyir halinde telefonla konuşma, 104’ü trafik levha ve işaretlerine uymama, 47’si seyrüsefersiz araç kullanma, 36’sı alkollü araç kullanma, 27’si dikkatsiz sürüş,14’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 5’i tehlikeli sürüş, 5’i muayenesiz araç kullanma, 2’si trafik ışıklarına uymama ve geriye kalanlar da diğer trafik suçlarından rapor edildi