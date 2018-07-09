banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99974
ALTIN
184.353
DOLAR
4.5455
STERLİN
6.0711
EURO
5.3499
8 Temmuz çekilişi devretti
8 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Son Dakika
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
SAHTE FRANSIZ KAMERUNLU ÇIKTI
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
KATİL LEFKOŞA'DA YAKALANDI
banner282

Haftalık trafik bilançosu: 83 kaza, 18 yaralı

Haftalık trafik bilançosu: 83 kaza, 18 yaralı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:59
Haftalık trafik bilançosu: 83 kaza, 18 yaralı

POLİS 2-8 TEMMUZ ARASINDA 6 BİN 337 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ KONTROL ETTİ, 668’İYLE İLGİLİ İLERİ İŞLEM YAPTI

Ülke genelinde geçen hafta 83 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis, ülke genelinde yaptığı trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 337 araç sürücüsünü kontrol etti, kurallara uymadığını belirlediği 668’iyle ilgili ileri işleme gitti.

Polis Basın Bülteni’ne göre 2 - 8 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen kazalardan 16’sı yaralanmayla, 67’si de hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip,15’i dikkatsiz sürüş nedeniyle olduğu kaydedilen rapora göre, kazalarda toplam hasar miktarı 428 bin 750 TL olarak hesaplandı.

Kazaların 22’si Lefkoşa’da, 17’si Gazimağusa’da, 32’si Girne’de, 8’i Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de gerçekleşti.

6 BİN 337 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ, 668’İ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 337 araç sürücüsü kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 668’iyle ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sırayı 180 sürücünün rapor edildiği seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak alırken, ikinci sırada 126 ile sürat, üçüncü sırayı ise 50 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

Sürücülerden 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 24’ü alkollüyken araç kullanmaktan, 21’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edilirken 18 sürücü dikkatsiz sürüşten, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 11’i tehlikeli sürüşten, yine 11’i muayenesiz araç kullanmaktan, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan ve 157’si de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 11:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. İskele Rallisi Yapıldı
10. İskele Rallisi Yapıldı
8 Temmuz çekilişi devretti
8 Temmuz çekilişi devretti
Gazeteci Akpınar anıldı
Gazeteci Akpınar anıldı
Tekirdağ’daki tren kazasında ölenler için KKTC’den taziye mesajları
Tekirdağ’daki tren kazasında ölenler için KKTC’den taziye mesajları
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
TDP ve YKP'den yerel yönetimler gündemli ziyaretler
TDP ve YKP'den yerel yönetimler gündemli ziyaretler
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim