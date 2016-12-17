Haftalık Tarımsal Ürün Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 9 - 15 Aralık dönemi içerisinde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Daire açıklamasında, 43 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerde 10 üründe limit üstü kalıntıya rastlanırken, 28 ithal üründe yapılan denetimlerde ise 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Tarım Dairesi, 9 - 15 Aralık dönemi içerisinde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Daire açıklamasında, 43 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerde 10 üründe limit üstü kalıntıya rastlanırken, 28 ithal üründe yapılan denetimlerde ise 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

28 İTHAL ÜRÜNÜN 24’Ü TEMİZ

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada 9-15 Aralık tarihleri arasında üzüm, biber, armut, elma, hayvan yemi, cherry domates, un, kabuklu yer fıstığı, çiğ fındık, kuru üzüm, loloroso, endivyen, cennet hurması olmak üzere 28 ithal üründe yapılan tahlillerde 24 ürünün temiz olduğu, 4 üründe ise limit üstü kalıntı tespit edildiği ifade edildi. Limit üstü kalıntı rastlanan ürünler hakkında bilgi verilen açıklamada söz konusu ürünlerin Kemal Palamut’a ait üzüm ve elma, Köşe Ticaret ve SVS Ticaret’e ait elmalar olduğu belirtilerek, söz konusu ürünlerin tümünün de imha edildiği kaydedildi.

43 YERLİ ÜRÜNÜN 34’Ü TEMİZ

Açıklamada, aynı tarihleri arasında yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, kereviz, dolmalık biber, domates, yeşil biber, çiçek lahanası, beyaz sarma, marul, brokoli, enginar (ihraç), roka, pazı, golyandro, salatalık, maydanoz, patlıcan, turp, glumra, ıspanak olmak üzere 43 üründen numune alındığı, bu ürünlerin 34’ünün temiz çıktığı, 10 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı ifade edildi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürünlerin, Altınova’dan Atalay Oytunç’a ve Mevlevi’den Mustafa Hayırlar’a ait kereviz, Güzelyurt’tan Elmas Karamanoğulları’na ait roka ve golyandro, Türkmenköy’den Hasan Nizam ve yine Türkmenköy’den Cemal Nizam’a ait enginarlar ile Şahinler’den Duran Kılbıyık’a ait kereviz, ıspanah, golyandro ve roka olduğu belirtilen açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan bu ürünlerin hasadına izin verilmeyerek bir sonraki analize kadar beklemeye alındığı ifade edildi. Açıklamada, geçtiğimiz hafta limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı için hasadına izin verilmeyerek beklemeye alınan Erülkü Süpermarket’e ait kerevizlerin de bu hafta yapılan analizlerde limit altına düşmesi nedeniyle hasadına izin verildiği belirtildi.