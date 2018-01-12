HAFTALIK GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI... YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI



İTHAL ÜRÜNLERİN TÜMÜ TEMİZ



YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI



Tarım Dairesi 5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden tamamı temiz çıkarken yerli ürünlerden 66 numunenin 6’sında limit üstü kalıntıya rastlandı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.



İthal ürünlerden; elma çeşitleri, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, arpa, mısır(yemlik), havuç ve cennet hurması olmak üzere 26 numunenin 26’sının da temiz olduğu, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadığı kaydedildi.



Yerli ürünlerden ise; marul, maydanoz, enginar, greyfurt, yafa portakal, ıspanak, domates, salatalık, pancar, biber, taze fasulye, kabak, sarma, pancar, biber çeşitleri, pazı, mandora mandarin, limon, valencia portakal, king mandalin, pırasa, roka ve patates olmak üzere 66 numunenin 60’ının temiz olduğu, 6 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.



ÇATALKÖY’DE PAZIDA LİMİT ÜSTÜ İLAÇ, TÜRKMENKÖY’DE ISPANAK BU HAFTA TEMİZ…



Geçen haftalarda yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ahmet Kayım'a ait pazı bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilirken, geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Türkmenköy’de Pembe Deveciler’e ait

ıspanakta bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.



AKDOĞAN VE MAĞUSA’DA BİBER, ALSANCAK’TA FASULYENİN HASADI DURDURULDU



Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Akdoğan’da Ahmet Aktolga’ya ait biber, Gazimağusa’da Selvi Kaçar’a ait sivri biber, Alsancak’ta Mehmet Osman’a ait taze fasulyenin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.



TATLISU’DA DOMATES, DÜZCE’DE ISPANAK HASADI 3. ANALİZE KADAR DONDURULDU



Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates, Düzce’de Halil Bender’e ait ıspanak bu hafta yapılan analizlerde ikinci alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

