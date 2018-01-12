Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115607
ALTIN
161.032
DOLAR
3.7593
STERLİN
5.1234
EURO
4.5587
Yarın 7 Saat Elektrik Yok
Yarın 7 Saat Elektrik Yok
Meteoroloji Dairesinden Toz Uyarısı
Meteoroloji Dairesinden Toz Uyarısı
Genç Yaşta Amansız Hastalığa Yenildi
Genç Yaşta Amansız Hastalığa Yenildi
15 Ay Hapis Yatacak
Aktaş 15 Ay Hapis Yatacak
banner256

HAFTALIK GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI... YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

HAFTALIK GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI... YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

12 Ocak 2018 Cuma 13:22
HAFTALIK GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI... YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI
banner238

HAFTALIK GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI... YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI


İTHAL ÜRÜNLERİN TÜMÜ TEMİZ 

YERLİ ÜRÜNLERDE PAZI, BİBER VE TAZE FASULYEDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI


 Tarım Dairesi 5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden tamamı temiz çıkarken yerli ürünlerden 66 numunenin 6’sında limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi. 

İthal ürünlerden; elma çeşitleri, çeri domates, buğday, armut çeşitleri,  arpa, mısır(yemlik), havuç ve cennet hurması olmak üzere 26 numunenin 26’sının da temiz olduğu, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadığı kaydedildi. 

Yerli ürünlerden ise; marul, maydanoz, enginar, greyfurt, yafa portakal,  ıspanak, domates, salatalık, pancar, biber, taze fasulye, kabak, sarma, pancar, biber çeşitleri, pazı,  mandora mandarin, limon, valencia portakal, king mandalin, pırasa, roka ve patates olmak üzere 66 numunenin 60’ının temiz olduğu, 6 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi. 

ÇATALKÖY’DE PAZIDA LİMİT ÜSTÜ İLAÇ, TÜRKMENKÖY’DE ISPANAK BU HAFTA TEMİZ…

Geçen haftalarda yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ahmet Kayım'a ait pazı bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilirken, geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Türkmenköy’de Pembe Deveciler’e ait 
ıspanakta bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.

AKDOĞAN VE MAĞUSA’DA BİBER, ALSANCAK’TA FASULYENİN HASADI DURDURULDU

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Akdoğan’da Ahmet Aktolga’ya ait biber, Gazimağusa’da Selvi Kaçar’a ait sivri biber, Alsancak’ta Mehmet Osman’a ait taze fasulyenin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 

TATLISU’DA DOMATES, DÜZCE’DE ISPANAK HASADI 3. ANALİZE KADAR DONDURULDU

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates, Düzce’de Halil Bender’e ait ıspanak bu hafta yapılan analizlerde ikinci alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 
 

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI
TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI
DR. FAZIK KÜÇÜK LİSELERARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
DR. FAZIK KÜÇÜK LİSELERARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
DR. FAZIK KÜÇÜK LİSELERARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
DR. FAZIK KÜÇÜK LİSELERARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim