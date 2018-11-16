Hafta sonu yağmur beklenmiyor

Havanın hafta sonu parçalı ve çok bulutlu, pazartesi ise yer yer hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava, 17 – 23 Kasım tarihleri arasında serin ve nemli hava kütlesininetkisi altında kalacak.

Hava, pazartesi dışında hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Pazartesi ise hava parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgargenellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

