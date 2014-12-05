Hafta Sonu Yağış Beklenmiyor

YENİ HAFTA YAĞMURLA BAŞLAYACAK; SICAKLIK 3 DERECE DÜŞECEK

Hafta sonu yağmur beklenmezken, yeni haftanın ilk günleri yağmurlu geçecek; sıcaklık da 3 derece civarında düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Aralık tarihlerini içeren raporuna göre hafta sonu hava parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi ve pazar günü yağış beklenmezken, pazartesi günü akşam saatlerinde yer yer hafif yağmur görülecek.

Hava salı günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı çok bulutlu olacak.

Rapora göre bölge periyodun ilk yarısında ılık ve nemli; ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısında 21-23 derece dolayında seyredecek; ikinci yarısında ise 18-20 dereceye düşecek.

Rüzgarın da önceleri orta kuvvette, daha sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.