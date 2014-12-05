Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hafta Sonu Yağış Beklenmiyor

Hafta sonu yağmur beklenmezken, yeni haftanın ilk günleri yağmurlu geçecek; sıcaklık da 3 derece civarında düşecek.

Hafta Sonu Yağış Beklenmiyor

Hafta sonu yağmur beklenmezken, yeni haftanın ilk günleri yağmurlu geçecek; sıcaklık da 3 derece civarında düşecek.

05 Aralık 2014 Cuma 13:30
Hafta Sonu Yağış Beklenmiyor
banner238

YENİ HAFTA YAĞMURLA BAŞLAYACAK; SICAKLIK 3 DERECE DÜŞECEK

 Hafta sonu yağmur beklenmezken, yeni haftanın ilk günleri yağmurlu geçecek; sıcaklık da 3 derece civarında düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Aralık tarihlerini içeren raporuna göre hafta sonu hava parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi ve pazar günü yağış beklenmezken, pazartesi günü akşam saatlerinde yer yer hafif yağmur görülecek.

Hava salı günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı çok bulutlu olacak.

Rapora göre bölge periyodun ilk yarısında ılık ve nemli; ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısında 21-23 derece dolayında seyredecek; ikinci yarısında ise 18-20 dereceye düşecek.

Rüzgarın da önceleri orta kuvvette, daha sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim