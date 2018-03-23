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HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

23 Mart 2018 Cuma 16:12
HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR
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HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

 Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşüp 20-23 derece dolaylarında olacak. Sıcaklık, hafta sonunun ardından  24-27 derece dolaylarına yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Mart arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava hafta sonu sağanak yağmurlu sonrasında bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, sahillerde periyot boyunca 20 – 23 derece, iç kesimlerde ise hafta sonu 20-23, diğer günlerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi’
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