Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 09:35

Hafta Sonu İçin Hava Durumu

Meteoroloji Dairesi, yağışlı ve soğuk havanın geleceğini duyurdu.

Hafta Sonu İçin Hava Durumu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Hafta Sonu İçin Hava Durumu

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayarak 13 Ocak gününe kadar sürecek dönemi kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta sonu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Yağışlar önümüzdeki hafta da sürecek. Yağışlı hava hafta başından Perşembe’ye kadar etkili olacak.

SICAKLIK 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK, RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Hava sıcaklığı da düşecek. Buna göre, periyodun ilk günü olan yarın iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 santigrat olacak hava sıcaklığı, diğer günlerde 11 - 14 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette,  zaman zaman kuvvetli, yer yer de fırtına şeklinde esecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
HavaYagmur
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI DAĞITTI RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI...
ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ’NİN 43. YIL DÖNÜMÜ ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ’NİN...
DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme Kurulu’nu belirledi… DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme Kurulu’nu...
Sahte paralara dikkat! Sahte paralara dikkat!
GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL HUKUKU SAYILMAYACAK HİÇBİR ÇÖZÜME ONAY VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL...
DP PARTİ MECLİSİ GENEL SEKRETER VE MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ YAPTI DP PARTİ MECLİSİ GENEL SEKRETER VE MERKEZ YÖNETİM...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK...
.

Haberi Oku