HACİVAT-KARAGÖZ, ÇOCUKLARA VAKIF KÜLTÜRÜNÜ ANLATTI





Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çocuklara vakıf kültürünü, tiyatro ile öğretiyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuklara vakıf kültürünü mizahi bir dille anlatan Hacivat Karagöz oyunu, ilkokullarda sahnelenmeye başlandı.

Çocuklar, "Karşılık Beklemeden İyilik Yapmak" konusunun işlendiği Hacivat Karagöz oyununu ilgiyle takip etti.

Zaman zaman çocukların da sahne alıp, “Vakıf nedir? Siz Vakıf kursaydınız nasıl bir vakıf kurardınız?” sorularına cevap verdiği oyunda, vakfın; “insanları sevmek, karşılık beklemeden iyilik yapmak, iyiliği yaymak, bencil olmamak, insanları sevmek, ormanları korumak, insanları gülümsetebilmek, hayvanları beslemek, yardımlaşmak, kardeşlik” olduğu örneklerle anlatıldı.

Vakıf kültürünü çocuklara anlatan Hacivat Karagöz oyunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği halinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 2016-2017 Öğretim Yılı içerisinde ülke genelindeki tüm İlköğretim okullarında sahnelenecek.