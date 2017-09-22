Hacıahmetoğlu Hayatını Kaybetti

EN UZUN SÜRELİ MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ İSİMLERDEN BİRİ OLAN HACIAHMETOĞLU İÇİN YARIN MECLİS’TE DE TÖREN DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Kıbrıs Türk siyasetinde 33 yıl boyunca milletvekili sıfatıyla yer alan Mustafa Hacıahmetoğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre bugün yaşamını yitiren eski milletvekillerinden Mustafa Hacıahmetoğlu için yarın saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Meclis bahçesinde tören düzenlenecek.

Hacıahmetoğlu Meclis’teki törenin ardından köyü Dağyolu’nda kılınacak öğle namazının ardından burada toprağa verilecek.

HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1931 yılında doğan Mustafa Hacıahmetoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti, Cemaat Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi’nde toplam 33 yıl milletvekilliği yaptı.

1958 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Girne Kazası Temsilcisi olan Mustafa Hacıahmetoğlu, uzun süre Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1979'dan 1983 yılına kadar, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı’nı yürüttü.

1960’ta Türk Cemaat Meclisi Üyesi, 1970,1976 ve 1981 seçimlerinde milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983'de oluşan Kurucu Meclisin de üyesi oldu. 1985 ve 1990 seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçilerek Meclis’te görevini sürdürdü.

KKTC de en uzun milletvekilliği yapmış kişilerde biri olan Mustafa Hacıahmetoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda da görevler yaptı.

1961 yılında geçirdiği uçak kazasından sağ kurtulan Hacıahmetoğlu 6 çocuk, 12 torun ve 5 torun çocuğu sahibiydi.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

