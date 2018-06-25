Habil Tülücü yeniden Paşaköy Belediye Başkanı seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde, UBP adayı Habil Tülücü yeniden Paşaköy Belediye Başkanlığına seçildi.
YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 5 adayın yarıştığı Paşaköy’de Tülücü oyların yüzde 36.51’ini aldı.
Paşaköy’de sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 8
Açılan Sandık Sayısı: 8
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1738%83.36
Geçerli Oy Sayısı: 1660
Geçersiz Oy Oranı: 78
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
UBP Habil Tülücü (UBP) 36.51
HP Mehmet Aktaş (HP) 29.04
BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 8.43
BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 21.39
BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 4.64