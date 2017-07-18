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Magandalar Yakalandı

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18 Temmuz 2017 Salı 16:06

"Haberler Gerçeği Yansıtmıyor"

'Haberler Gerçeği Yansıtmıyor'
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Iveria Group Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Şahin ile ilgili yapılan yanlış bilgilere dayalı haberler üzerine Iveria Group Yönetimi olarak bu açıklamayı yapmayı bir zaruret olarak görüyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanımız iş insanı Veysel Şahin hakkında, basının belli kesimlerinde yer alan “Handikap” adlı operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Şahin ile ilgili yakalama kararı bulunmamaktadır

Şahin ile ilgili “Handikap Operasyonu” kapsamında herhangi bir yakalama kararı bulunmamaktadır.

Zira, “Handikap Operasyonu”nun yargılamasının sürdüğü 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/18 E Sayılı davasında 13.07.2017 tarihinde yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Şahin’in Sivas Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanımız Veysel Şahin, Sivas’ta yaşayan babasının rahatsızlığını duyar duymaz, bulabildiği ilk uçakla 17 Temmuz 2017’de Türkiye’ye hareket etmiştir. Geleneksel Türk aile yapısına düşkünlüğü ve yasa dışı hiçbir eylemi olmamasının verdiği özgüvenle yola çıkan Şahin, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inişi sonrasında kolluk güçleri tarafından nedenini bilmediği bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, bunun Handikap adlı operasyonla ilgisi bulunmamaktadır.

Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Edecektir

Bu süreçte, Iveria Group’un iş verdiği çalışanlarının statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak ve yatırımlar hız kesmeden devam edecektir. Yatırımlara ilişkin olarak günü gelen tüm ödemeler yapılmış olup, bundan sonrasında da ödemeler kesintisiz olarak vadelerinde yapılacaktır.

Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki yargıya olan güvenimizin tam olduğunu önemle vurgulayarak, adil yargılama süreci sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına dair inancımız tamdır.

Bu süreçte, çeşitli mecralar tarafından yaratılmaya çalışılan panik ve tedirginlik atmosferine karşı, Grubumuz tarafından verilen bilgiler dışında, bilgilere itibar edilmemesi ve süreç boyunca Iveria Group tarafından kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

 
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