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25 Nisan 2017 Salı 15:10

Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Tamer Atagül Getirildi

KKTC Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Tamer Atagül getirildi.

Haber Kameramanları Birliği'nde Başkanlığa Tamer Atagül Getirildi
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Lefkoşa, 25  Nisan 17 (.): KKTC Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Tamer Atagül getirildi.

Birlikten  yapılan açıklamaya göre,  22 Nisan’da  gerçekleşen 6. olağan genel kurulun ardından bugün görev dağılımı gerçekleştirildi.
    
Buna göre, Birlik Başkanlığı’na Tamer Atagül , Genel Sekreterliğe Raziye Dağda ve Saymanlığa Arif Latif getirilirken , Cem Çardak ve Tarkan Kavaz  faal üye olarak belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu, toplantıda , iki yıllık dönem süresince kameramanların sorunlarının çözülmesi , hak ve menfaatlerinin günün koşullarına yönelik uyarlanması yönünde mücadele etmeyi  kararlaştırdı.

(YIL/HA)                                    

 

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