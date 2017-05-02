Haber Kameramanları Birliği: “basın Özgürlüğü Günü’nü Basın Özgürlüğünün İstenilen Seviyede Olmaması Ve Gazetecilerin Giderek Artan Sorunları Nedeniyle Buruk Kutluyoruz”

KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Tamer Atagül, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde yayınladığı mesajda, bugünü basın özgürlüğünün istenilen seviyede olmaması ve gazetecilerin giderek artan sorunları nedeniyle buruk kutlamakta olduklarını ifade etti.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Tamer Atagül, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde yayınladığı mesajda, bugünü basın özgürlüğünün istenilen seviyede olmaması ve gazetecilerin giderek artan sorunları nedeniyle buruk kutlamakta olduklarını ifade etti.

Atagül mesajında, toplumların özgürce düşüncelerini dile getirmesi ve bu düşüncelerini ulusal bazda duyurabilmesi için bağımsız medya kanallarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Demokratik çağdaş toplumların en önemli göstergelerinden biri basın özgürlüğünün sağlanmasıdır” diyen Atagül, bunun yasal ve yapısal sorunların giderilmesiyle sağlanabileceğini vurguladı.

(UG/HÖ)