Haber Kameramanları Birliği, BRTK Kameramanına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Haber Kameramanları Birliği, Girne'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar'ın ilgili daire müdürleri ve müfettişleriyle basın eşliğinde yaptığı rutin inşaat denetimleri esnasında görüntü almaya çalışan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kameramanı Ali Sağdıç'a yapılan saldırıyı kınadı.

Haber Kameramanları Birliği Başkanı Tamer Atagül yaptığı yazılı açıklamada, “Saldırıyı şiddetle kınar, bunun basın özgürlüğüne yapılan bir hareket olduğunu belirtiriz. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için yetkili organları daha tedbirli davranmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.