"Haber hırsızlığına karşı önlem"

MEDYA TAKİP HUKUK BÜROSU OLUŞTURULDU

KURUMSAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİ KOMİTESİ “HABER VE EMEK HIRSIZLIĞI AYRICA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE” KONUSUNDA İLK ADIMI ATARAK HUKUK BÜROSU OLUŞTURDUĞUNU AÇIKLADI



ORTAK MÜCADELE VERMEK İSTEYEN İNTERNET GAZETELERİNE YÖNELİK BELİRLENEN KRİTERLER AÇIKLANDI



Haber ve emek hırsızlığı ayrıca haksız rekabetle mücadele” amacıyla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi’nin ilk adımı atarak, “Medya Takip Hukuk Bürosu” oluşturduğu açıklandı.



Yapılan yazılı açıklamada, büro tarafından “çalıntı haberler” başta olmak üzere kurumsal medyaya haksız rekabet yaratan hukuk dışılığa karşı mücadele edileceği kaydedildi.



“Medya Takip Hukuk Bürosu”nun avukatlar Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları’ndan oluşturulduğu duyuruldu.



Komitenin kuruluş aşamasında Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Havadis ve Yenidüzen gazetelerinin temsilcilerinin imza koyduğu kaydedilirken, belirlenen ana prensipler doğrultusunda tüm paydaşlar ortak hareket etmeye davet edildi.







Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi yaptığı toplantıda, komitede ortak mücadele vermek isteyen internet gazetelerine yönelik belirlediği kriterleri de açıkladı.



Komite tarafından yapılan açıklamada kriterler şöyle duyuruldu:



“1. İnternet haber sitesinin tanımlanmış bir sahiplik yapısı, Şirketler Mukayyitliği ile Gelir ve Vergi Dairesi’ne kayıtlı aktif bir yayıncı şirkete ait olması ve evrensel ölçütte bir künyeye sahip olması gereklidir.

2. Künyede haber sitesinin sahibinin, genel yayın yönetmeninin ve sorumlu müdür veya müdürlerinin adları ve iletişim bilgileri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği kayıtlı işyeri adresi, internet servis sağlayıcının ticari unvanı yer alacaktır. Genel Yayın Yönetmeni olarak atanacak kişinin en az beş yıl boyunca Sarı Basın Kartı hamili olması gereklidir.

3- Haber sitesinin künyesinde yer alan Genel Yayın Yönetmeni ya da sorumlusunun tüm yasal yükümlülükleri ilgili haber sitesine yönelik gazetecilik mesleği üzerinden yerine getirilmelidir.

4- İnternet haber sitesi başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde ‘kaynağın belirtilmesi’ ayrıca medya kuruluşunun kendi imkânlarıyla ürettiği özel haberlerin tamamının kullanılmayıp, 280 karakteri aşmayacak alıntının ardından ilgili siteye link verilmesi esastır. Böylece okuyucu ilgili üretimin yer aldığı gerçek adrese yönlendirilecektir.

5- Bunun dışında yapılan işlemler ‘haber hırsızlığı’ ve ‘telif hakkının ihlali’ kapsamında ele alınacak, oluşturulan Medya Takip Hukuk Bürosu’na aktarılacaktır.

6- Bir gazetede ya da internet haber sitesinde yayımlanan köşe yazıları ancak yazarın ve yayımcının yazılı izniyle bir başka haber sitesine kullanabilir ve kullanılması durumunda Madde 4’te yer alan uygulama esas alınmalıdır.

7- Kamusal kaynaklar ile bir kamu kurumunda, kamusal hizmet için görev yapan kişiler, özel medyaya haksız rekabet oluşturacak şekilde özel internet haber sitesi kurmaları ve/veya yasalarına ya da bağlı bulundukları sözleşme koşullarına rağmen bu görevi yapmaları halinde, haklarında her türlü yasal girişim yapılacaktır.”

Açıklamada, bu prensipler doğrultusunda hareket edecek internet haber gazetelerinin, ilgili komitede ortak çalışma yürütmek için belirtilen kriterleri taşıdıklarına dair dosyalarıyla birlikte yazılı olarak Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne başvurabilecekleri duyuruldu.

