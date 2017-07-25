HAABD: Yaban doğasındaki hayvanlar Susuz Kalmasın!

Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği (HAABD), Hamitköy bölgesine su depoları ve suluklar yerleştirdi. Kurak ve sıcak geçen yaz mevsiminde, içecek su bulamayan doğadaki hayvanların su ihtiyacını karşılamak için Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği (HAABD) başkanı Sami Değirmencioğlu ile As.Başkan halit Baykent, geçtiğimiz gün ovada belirledikleri yerlere su depoları ve sulukları yerleştirdiler. Bizzat Sami Değirmencioğlu'nun ve Halit Baykent'in hazırladığı sulukları, derneğe her zaman katkı koyan Alışkan LTD. tedarik etti.



