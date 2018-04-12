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GÜZELYURT’TA ÜÇ TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finanse edilen Güzelyurt Belediyesi Kalkanlı Şube binası, Sibyan Okulu (Kitap Kafe) ve Güzelyurt Belediyesi Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nun toplu açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

GÜZELYURT’TA ÜÇ TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finanse edilen Güzelyurt Belediyesi Kalkanlı Şube binası, Sibyan Okulu (Kitap Kafe) ve Güzelyurt Belediyesi Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nun toplu açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

12 Nisan 2018 Perşembe 21:08
GÜZELYURT’TA ÜÇ TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI
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GÜZELYURT BELEDİYESİ KALKANLI ŞUBE BİNASI, KİTAP KAFE VE SERGİ SALONU DA İÇEREN KENT MÜZESİ İÇİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

ÇARŞI MEYDANI’NDAKİ TÖRENDE TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE ÜÇ NOKTADAN CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finanse edilen Güzelyurt Belediyesi Kalkanlı Şube binası, Sibyan Okulu (Kitap  Kafe) ve Güzelyurt Belediyesi  Kent Müzesi  ve Sergi Salonu’nun toplu açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda yer alan toplu açılış töreninde telekonferans yöntemiyle hizmete konulan üç noktaya canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Toplu açılış töreninde Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nda küratörlüğünü sanatçı Ayhatun Ateşin’in yaptığı “Mekan İnsan Bellek” isimli resim seramik, cam heykel sergisi de açıldı.

Toplu açılış törenine 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’li milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve diğer davetliler katıldı.

ÖZÇINAR

Törende konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, hedef koydukları projeleri başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özçınar, eserlerin ortaya çıkarılması kadar korumanın önemine değinerek,  Güzelyurt Belediyesi olarak ilkleri yaşattıklarını, üniversiteli kent olma noktasından hareketle üniversiteli öğrencilere mekan yaratmaya çalıştıklarını ve kitap kafenin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Özçınar,  kentin büyüyüp geliştiğini, buna ayak uydurmak amacıyla gelişen Kalkanlı’da hizmet binasını hizmete koyduklarını anlattı.

Kültür merkezi, açık pazar kent parkı ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Özçınar,  kentte gelişimi sürekli kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belediye olarak, yatırımlara öz kaynak koyma noktasına geldiklerini kaydeden Özçınar,  Güzelyurt Belediyesi’nin Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden en fazla katkıyı alan belediye olduğunu söyledi.

Özçınar, tesislerin, halkın ve gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de,  Güzelyurt’un KKTC’nin en değerli ve verimli toprağı olduğunu belirtti.

Özgürgün,  “Güzelyurt olmazsa olmazımız diyen” Anastasidis’e yanıt olarak “KKTC’nin en değerli en verimli topraklarına hiç kimse göz dikmesin, Güzelyurt yenileşmeye güzelleşmeye devam ediyor” dedi.

Özgürgün, kalıcı eserlerin devam etmesi için Mahmut Özçınar’la “yola devam” dediklerini söyledi.

Özgürgün, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın büyük bir iştah ve istekle Güzelyurt’a eserler kazandırmaya devam ettiğini kaydetti.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güzelyurt’a yapılan yatırımların onur vesilesi olduğunu, yatırımlarla Güzelyurt’un verilmeyeceğinin mesajının verildiğini söyledi.

Eroğlu, yeni yatırımlarla Güzelyurt’un ismine layık bir kent haline geldiğini belirterek, bölgenin kalkınması ve yatırımların cezbedilmesi için altyapıların şart olduğunu, artan öğrenci sayısına cevap verebilecek yatırımların yapılması gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, Belediye Başkanı’nın üstüne düşen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Eroğlu, esnafın yüzünün gülmesi için öğrencileri bölgeye çekecek adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir bölgenin gelişmesi için gerekli olan her özelliğin Güzelyurt’ta bulunduğunu söyleyen Eroğlu, başarılarından dolayı Özçınar’ı kutladı.

ATEŞİN

Sergi hakkında bilgi veren sanatçı Ayhatun Ateşin ise sanatın güzelliğini yaymak için birçok sanatçıyla bir araya geldiklerini belirterek, ev sahipliği için Güzelyurt’a teşekkür etti.

Açılış töreninde eserlerin kazandırılmasına katkı koyan kişi, kurum, firma ve sanatçılara plaket verildi.

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