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Güzelyurt’ta Polisin Arama Yaptığı Bir Araçta Tabanca, Fişek Ve Cop Bulundu!

Güzelyurt’ta polisin arama yaptığı bir araçta iki tabanca, çok sayıda fişek ve cop bulundu.

Güzelyurt’ta Polisin Arama Yaptığı Bir Araçta Tabanca, Fişek Ve Cop Bulundu!

Güzelyurt’ta polisin arama yaptığı bir araçta iki tabanca, çok sayıda fişek ve cop bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:21
Güzelyurt’ta Polisin Arama Yaptığı Bir Araçta Tabanca, Fişek Ve Cop Bulundu!

Güzelyurt’ta polisin arama yaptığı bir araçta iki tabanca, çok sayıda fişek ve cop bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 15.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Binatlı Sokak’ta park edilmiş halde olan; Ö.K. (E-25) ve A.K’nin (E-23) içerisinde bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, iki tabanca, dört şarjör, şarjörler içerisinde 48 canlı fişek ve bir cop bulunarak emare olarak alındı.
Ö.K ve A.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 13:04
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