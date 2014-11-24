Güzelyurt’ta Ölümlü Kaza…

41 YAŞINDAKİ BOLKAN RESMİ HAYATINI KAYBETTİ

Güzelyurt’ta, dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Bolkan Resmi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Bolkan Resmi, Serhatköy-Güzelyurt anayolunun birinci kilometresinde kendi kullandığı YF 56 LBV plaklı salon araçla dikkatsiz ve süratli bir şekilde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada kaza geçirdi.

Resmi’nin kullandığı araç, Saldam Petrol İstasyonu’nu yakınındaki sağa meyilli viraja geldiği zaman sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağından çıkarak köprü betonuna çarptı ve savruldu. Daha sonra yolun solundan çıkarak tarladaki su rögarına çarparak durabilen aracın sürücüsü Bolkan Resmi kaza yerinde yaşamını yitirdi.