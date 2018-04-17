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Güzelyurt’ta Çocuklar İçin “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” Sahnelendi

Güzelyurt Belediyesi 14. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugün “Sevgi Bahçesindeki Ağaç” adlı çocuk oyununu sahneledi.

Güzelyurt’ta Çocuklar İçin “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” Sahnelendi

Güzelyurt Belediyesi 14. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugün “Sevgi Bahçesindeki Ağaç” adlı çocuk oyununu sahneledi.

17 Nisan 2018 Salı 13:44
Güzelyurt’ta Çocuklar İçin “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” Sahnelendi
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Güzelyurt Belediyesi 14. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugün “Sevgi Bahçesindeki Ağaç” adlı çocuk oyununu sahneledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da Güzelyurt Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyunu belediye sınırlarına bağlı kreş, anaokul ve ilkokul öğrencileri izledi. 


Tiyatro Günleri Kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Naaş-ı Muhterem” isimli oyunu Cuma günü, Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Parsel Parsel” adlı komedi oyunu ise 28 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek. Amfi Tiyatro’daki oyunlar saat 20.00’de başlayacak.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 16:56
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