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Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında, 18 yerli sanatçının katılımıyla Barış Manço Anma Gecesi yapıldı.

Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında, 18 yerli sanatçının katılımıyla Barış Manço Anma Gecesi yapıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:09
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!


41 Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında, 18 yerli sanatçının katılımıyla Barış Manço Anma Gecesi yapıldı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, gecede Barış Manço eşsiz kişiliği, kattığı değerler ve eserleriyle bir kez daha anıldı.

Tüm şarkılara Grup SOS’in eşlik ettiği konserde; Muhittin Yangın, Hasan Cemgünal, Örge Volkan, Halil Akansel, Serap Sonerler Sayar, Ahmet Metinkal, Kuzey Tarık, Ayşenur Aydın, Mehmet Zeyin, Cemal Arslangazi, Kemal Ruso, Belgin Ceylangüden,Çetin Keskinel, Zeki Karahanoğlu, İpek Amber, Hüseyin Yücelten, Serdar Kavaz, Işık Gökman, Ayşenur Aydın yer aldı.

Gecenin finalinde birlikte sahneye çıkan sanatçılar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı sahneye çağırarak hazırladıkları sürpriz şarkıyı seslendirdiler.


 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 17:22
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