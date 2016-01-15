“Güzelyurt’a Yeni Hastaneye Karşıyız... Cengiz Topel’e Sahip Çıkılsın...”

“GÜZELYURT’A YENİ HASTANEYE KARŞIYIZ... CENGİZ TOPEL HASTANESİ’NE SAHİP ÇIKILSIN...”

OKTAY: “20 BİN KİŞİYE HİZMET VEREN HASTANE BİLEREK GERİYE GÖTÜRÜLÜYOR... GEREKİRSE LEFKE’Yİ MECLİS ÖNÜNE YIĞARIZ”

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sağlık Bakanı Salih İzbul ile görüşen koordinatörlük temsilcileri, Güzelyurt'a yeni bir hastane yapılmasına karşı olduklarını bildirdi, Lefke bölgesindeki Cengiz Topel Hastanesi'ne sahip çıkılmasını ve hastanenin "İkinci Basamak Hekimlik hizmeti veren bir hastane" konumuna yükseltilmesini istedi.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanı Salih İzbul'a sunduğu yazıda, Cengiz Topel Hastanesi’ne gerekli fiziki altyapı, tıbbi cihaz, doktor ve hemşire yatırımlarının yapılması gerektiğine vurgu yaparak, bu konuda yasal eylem dahil her türlü mücadeleyi artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

“SAĞLIK OCAĞI SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞÜRÜLDÜ...”

Örgütler, hastanenin hizmetlerinin sağlık ocağı seviyesinin de altına düşürüldüğünü savunarak, hastanenin işlevsizleştirilmek istendiğini, bu amaçla hastaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne nakledildiğini savundu.

Bu uygulamanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yükünü de artırdığına işaret eden örgütler, Cengiz Topel Hastanesi’ne yıllardır verilen iyileştirme, geliştirme ve personel ile ambulans ihtiyacının giderileceği sözlerinin yerine getirilmemesini eleştirdi.

Güzelyurt'a yeni hastane yapılmasına karşı olduklarını, çünkü bu hastanenin yapılmasının Cengiz Topel Hastanesi’nin kapanması anlamına geleceğini savunan örgütler, "Hastanemizi kapattırmayacağız. Her türlü yasal eylemi ve mücadeleyi yapacağız" dedi.

BAKANA DAVET

Örgütler, bakan İzbul'u Lefke'de halkı bilgilendirme toplantısı yapmaya da çağırdı.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütler adına basına açıklama yapan Teoman Oktay, Lefke'nin çok önemli bir sorunu olan hastaneyi gündeme taşımak için buraya geldiklerini ifade ederek, hastaneye gerekli yatırımların yapılmamasının bölgenin geriye gidişi anlamına geldiğini kaydetti.

20 bin kişiye hizmet veren hastanenin bilerek geriye götürüldüğünü savunan Oktay, hastanenin kapanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı, hastaneye ve bölge halkına verilen yatırım sözlerinin tutulmasını istedi, gerekirse tüm Lefke'yi bakanlık, Başbakanlık ve Meclis önüne "yığacaklarını" söyledi.

Oktay, Cengiz Topelin bölgeye her açıdan hizmet verdiğini, bu yüzden hizmetlerin genişletilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Salih İzbul ile görüşen heyet adına açıklama yapan Vehit Nekipzade de, görüşmede bakana yazı sunduklarını belirterek, hastaneyle ilgili isteklerini bakana ilettiklerini söyledi, Cengiz Topel'e sahip çıkılmasını, gerekli yatırımların yapılmasını istedi, kapatılmasına karşı çıkacaklarını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan elde edilen gelirle yeni hastanenin yapılmasının planlandığını, kendilerinin de bu kaynak ile Cengiz Topel’in geliştirilebileceğine, yüceltilebileceğine inandıklarını belirten Nekipzade, hastanenin Güzelyurt’a da yakın olduğu gerçeğiyle bu talebi ortaya koyduklarını söyledi.

Nekipzade, bakanın kendilerine söylediklerini de aktararak, bakandan halkı bilgilendirmesini istedi, bu amaçla bakanı Lefke’ye davet ettiklerini dile getirdi.