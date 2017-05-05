Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt ve Lefke bölgesinde tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi.

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt ve Lefke bölgesinde tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs’ta Güzelyurt bölgesi ve çevresinde bulunan üretici bahçelerine giden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomolog Prof. Dr. Remzi Atlıhan ve Tarım Dairesi uzmanları, narenciyede görülen hastalık ve zararlıların neden ve çözüm önerileri konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verdi.

Aynı günün akşamında ise Güzelyurt Bel-Sen Konferans Salonu’nda “Narenciye Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında eğitim verildi.

Dün Lefke bölgesi ve çevresinde gerçekleşen eğitimde de ekipler bölgedeki üreticilerin bahçelerine giderek narenciyede görülen hastalık ve zararlıların nedenleri ve çözüm önerileri konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verdi.

Açıklamada, bölge üreticilerinin tarla günü ve gece eğitimlerine yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI