“güzelyurt 'un Geleceği Konferansı” Kstu Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Güzelyurt'un sosyal ve ekonomik anlamda geleceğinin konu edildiği konferans, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 'nin (KSTU) ev sahipliğinde Ömer Gültekin Konferans Salonu 'nda gerçekleşti.

Lefkoşa, 6 Temmuz 17(.): Güzelyurt'un sosyal ve ekonomik anlamda geleceğinin konu edildiği konferans, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 'nin (KSTU) ev sahipliğinde Ömer Gültekin Konferans Salonu 'nda gerçekleşti.

Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ve Güzelyurt Sivil Toplum İnisiyatifi ortaklığı ile gerçekleştirilen konferansa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Gülkent Yatırım Şirketi sahibi Ömer Gültekin, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Serdal Gündüz ve bürokratlar ile halk katıldı.

KSTU’dan yapılan açıklamaya göre, konferansta saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından 'Güzelyurt'un Sosyal ve Ekonomik Geleceği' konuşuldu.

Konferans, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Serdal Gündüz 'ün bakanlara ve konuşmacılara çiçek takdimiyle son buldu.

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