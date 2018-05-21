Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102258
ALTIN
189.976
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1365
EURO
5.3954
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner282
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Güzelyurt’taki Bazı Su Motorlarına Yarın Yaklaşık 6 Saat Elektrik Verilemeyecek

15 DAKİKALIK SÜRELERLE KALKANLI VE YUVACIK KÖYLERİNDE DE KESİNTİ OLACAK

Güzelyurt’taki Bazı Su Motorlarına Yarın Yaklaşık 6 Saat Elektrik Verilemeyecek

15 DAKİKALIK SÜRELERLE KALKANLI VE YUVACIK KÖYLERİNDE DE KESİNTİ OLACAK

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:09
Güzelyurt’taki Bazı Su Motorlarına Yarın Yaklaşık 6 Saat Elektrik Verilemeyecek
15 DAKİKALIK SÜRELERLE KALKANLI VE YUVACIK KÖYLERİNDE DE KESİNTİ OLACAK
Lefkoşa, 21 Mayıs 18 : Güzelyurt’taki bazı su motorlarına yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek. Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinde de kesinti olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 14.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta Karamanoğlu Su Birliği’ne ait su motorları, “Ayla Hanım Su Motorları” ve civardaki diğer su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik kesilecek.
banner277
Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç gelebileceği kaydedilerek, vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi davranması istendi. 
(RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerel Seçimlere Doğru… Adaylık Başvuruları 28 Mayıs’ta
Yerel Seçimlere Doğru… Adaylık Başvuruları 28 Mayıs’ta
"Atakan: “Turistler Otostop Çekiyor, Bu Bizim İçin Ayıp“
"Atakan: “Turistler Otostop Çekiyor, Bu Bizim İçin Ayıp“
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Kent Genelindeki Ziyaretlerini Sürdürüyor...
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Kent Genelindeki Ziyaretlerini Sürdürüyor...
Naimoğulları: “Sağlıklı Beslenmek İçin Süt İçin ve Çocukların Daha Çok Süt ve Süt Ürünü Tüketmesini Sağlayın“
Naimoğulları: “Sağlıklı Beslenmek İçin Süt İçin ve Çocukların Daha Çok Süt ve Süt Ürünü Tüketmesini Sağlayın“
Yarın Lapta Başpınar Bölgesi’nin Doğusu ve Su Pompalarında Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Yarın Lapta Başpınar Bölgesi’nin Doğusu ve Su Pompalarında Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Denktaş’tan Hastane Personeline ve Halka Teşekkür...
Denktaş’tan Hastane Personeline ve Halka Teşekkür...
“Çocuk Sağlığı Akademisi” 26 Mayıs’ta Girne’de yapılıyor
“Çocuk Sağlığı Akademisi” 26 Mayıs’ta Girne’de yapılıyor
Adalıer: “Belediye halk ile yeniden barışacak”
Adalıer: “Belediye halk ile yeniden barışacak”
Sigortacılık Haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenleniyor
Sigortacılık Haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenleniyor
Karaman, Bellapais’taydı
Karaman, Bellapais’taydı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim