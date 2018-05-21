



15 DAKİKALIK SÜRELERLE KALKANLI VE YUVACIK KÖYLERİNDE DE KESİNTİ OLACAKLefkoşa, 21 Mayıs 18 : Güzelyurt’taki bazı su motorlarına yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek. Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinde de kesinti olacak.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 14.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta Karamanoğlu Su Birliği’ne ait su motorları, “Ayla Hanım Su Motorları” ve civardaki diğer su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik kesilecek.Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç gelebileceği kaydedilerek, vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi davranması istendi.(RÇ/HÖ)