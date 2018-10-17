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Güzelyurt’ta Xv. Tiyatro Günleri Başladı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri Onat Ateş Tiyatro grubunun “Mila’nın Altın Elmlaları” adlı çocuk oyunuyla başladı.

Güzelyurt’ta Xv. Tiyatro Günleri Başladı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri Onat Ateş Tiyatro grubunun “Mila’nın Altın Elmlaları” adlı çocuk oyunuyla başladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Güzelyurt’ta Xv. Tiyatro Günleri Başladı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri Onat Ateş Tiyatro grubunun “Mila’nın Altın Elmlaları” adlı çocuk oyunuyla başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün günde 2 seans Güzelyurt AKM’de sahnelenen oyunu yaklaşık 1600 çocuk izledi. Tuğba Keskin’in yazıp yönettiği oyunda, bencil ve hiçbirşeyden mutlu olmayan Mila’ya karşılıksız sevmenin ve paylaşmanın en büyük zenginlik olduğu anlatılıyor.

21 Aralık’a kadar sürecek Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri kapsamında 3’ü çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 15 oyun sahnelenecek.

Tüm oyunlar Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde halka ücretsiz gerçekleşecek.

XV. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar şöyle;

“12 Kasım 2018 Pazartesi Devlet Tiyatrosu’nun “Bremen Mızıkacıları” adlı çocuk oyunu, 20-21 Kasım 2018 tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun “Kanguru”  adlı çocuk oyunu, 23 Kasım 2018 Mersin Büyükşehir Belediyesi “Düğün ya da Davul”  adlı yetişkin oyunu, 1 Aralık 2018 Cumartesi Beyarmudu Belediyesi’nin “Ejderha Tepesi” adlı yetişkin oyunu, 8 Aralık 2018 Cumartesi Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Bas Da Gel Anam” adlı yetişkin oyunu, 14 Aralık 2018 Cuma günü Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su “9:15 “ adlı yetişkin oyunu ve 21 Aralık 2018 Cuma günü Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “ Şenlik Çıkmazı”  adlı yetişkin oyunu”

(AK/ÖK)              FOTOĞRAFLI

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