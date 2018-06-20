Güzelyurt’ta Kumköy Su Tesisinden Üç Ay İçerisinde 14 Bin Dönüm Tarımsal Alana Su Ulaştırılacak

TARIM BAKANI ŞAHALİ: “AĞAÇLARIMIZIN VERİMİNİ HEM BU COĞRAFYA HEM DE PAZARA GÖRE ELE ALMAMIZ GEREKİYOR”

Kumköy, 20 Haziran 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kumköy Su Tesislerinden, bir ay içerisinde, Güzelyurt\'taki 6 bin dönüm tarımsal üretim alanına su verileceğini, üç ay içerisinde de bu rakamın 14 bin dönüme çıkarılacağını açıkladı. Şahali, suyun Lefkoşa ve Gazimağusa\'ya içme suyu tedarik eden ancak Türkiye\'den gelen suyla kullanım dışı kalan kuyulardan temin edildiğini söyledi.

Tarım Bakanı Erkut Şahali, suyun verileceği Kumköy Su Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya bölgedeki su birlikleri, üretici birlikleri yöneticileri de katıldı.

Basın toplantısında Şahali, bölgeye en kısa süre ve en yüksek kalitede tarımsal su verebilmek için, daha önce Lefkoşa ve Gazimağusa’ya su verilen Kumköy Su Tesislerinin hazır hale getirildiğini söyledi.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 23 BİN TON

Kumköy Su Tesislerinin su depolama kapasitesinin 23 bin ton olduğunu, tesiste saatte 350 ton akma kapasitesinin bulunduğunu, bu suyun Lefkoşa ve Mağusa’ya içme suyu tedarik edilen ancak Türkiye’den su gelmesiyle kullanım dışı kalan kuyulardan temin edildiğini ifade eden Şahali, ilgili kuyuların Güzelyurt’taki su birlikleri veya üretici birliklerine devrinin adil olmayacağı düşüncesiyle kolektif kullanımını öngördüklerini kaydetti.

Kuyulardan toplanan suyun yıllık 3 milyon tona mukabil, suyun tuzluluk oranının da içme suyu kalitesine yakın bir düzeyde, 2000 ppm oranında olduğunu, geçmişte 7000 ppm düzeyinde su kullanıldığını kaydeden Şahali, su kalitesinin ürün veriminde önemli bir artışı sağlayacağına inandığını kaydetti.

GÜZELYURT, GÜNEŞKÖY, AYDINKÖY VE YAYLA

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, çalışmanın tamamlanması için bir aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu, çalışmaların maliyetinin de 500 bin TL olarak öngörüldüğünü kaydederek, bir ayın sonunda Güzelyurt’un tamamı, Güneşköy, Aydınköy ve Yayla’da toplam 6 bin dönüm sulu tarım arazisine su verileceğini söyledi.

Esas hedefin Güzelyurt ovasında öncelikle narenciye bahçelerine Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması olduğunu kaydeden Erkut Şahali, ancak Güzelyurt ovasına tarımsal amaçlı su temini için başlatılan 6 kilometrelik 4.2 metre çapındaki tünel çalışmanın devam ettiğini kaydetti.

Şahali, tünelin tamamlanması için üç yıla ihtiyaç duyulduğunu ancak bu sürenin mevcut koşullarda bazı bahçelerin ayakta kalabilmesi için çok uzun bir süre olduğunu kaydederek, bu nedenle 3 ay içerisinde 14 bin dönüme Türkiye’den gelen suyu Kumköy Su Tesisleri aracılığıyla dağıtmaya başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

EKİMDE 14 BİN DÖNÜME SU VERİLECEK

Verilecek suyun içme kalitesinde ve tuzluluk oranının 520 ppm olduğunu kaydeden Şahali, bu çalışmanın kapsamında Güzelyurt’u çevreleyen Akçay, Bostancı, Yuvacık, Güneşköy, Yayla ve Aydınköy’ün yer aldığını kaydetti. Türkiye suyunun dağıtımı için kullanılan şebeke ile Kumköy Su Tesisleri arasında yapılacak çalışma için 5 milyon TL ile 3 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Şahali, “Ekim ayı itibarıyla sulama şebekesine bu suyun verilebileceğini öngörüyorum” dedi.

Tarım Bakanlığı bünyesinde tamamlanmak üzere olan diğer bir çalışmanın da Güzelyurt’taki tarımsal üretim alanlarındaki su kuyuları, kapasite ve kaliteleri; su şebekesinin kapsamının kaydedilmesi olduğunu kaydeden Şahali, “Su konusunda son 40 yıldır son derece hoyrat bir tutum içerisinde olduk. Sahip olduğumuz su kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeğiyle hareket etmedik” dedi.

Yapılan çalışmalarda üreticilerin telkin ve eleştirilerinin dikkate alındığını kaydeden Şahali, “Sadece sulama ile ilgili sorunu aşmak, içinde bulunduğumuz dar boğazdan kurtulmak için yeterli değildir. Ağaçlarımızın da verimini hem bu coğrafya hem de pazara göre ele almamız gerekiyor” dedi.

ANAÇ FİDAN ÜRETİMİ YAPACAK LABORATUVAR YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Şahali, anaç fidan üretimi yapmasının öngörüldüğü Doku Kültürü Laboratuvarı’nın, iklimlendirme sistemli sera bulunmaması nedeniyle tam anlamıyla hizmet veremediğini ve laboratuvarın çok yakında hizmete girmesini planladıklarını kaydetti.

Bölgede 33 bin dönüm narenciye bahçesinin bulunduğuna dikkat çekilerek uzun vadede kaç dönüme tarımsal üretim amacıyla su verileceğinin sorulması üzerine Bakan Şahali, bugün açıklanan çalışmaların kısa süreli çalışmalar olduğunu, uzun vadeli çalışmaların henüz tamamlanmayan ve tünelin tamamlanmasıyla heyete geçirilecek Bütünlüklü Tarımsal Sulama Projesi’nde yer alacağını bildirdi.

Tarımsal üretimde kullanılan kimyevi gübre ve zirai ilaçlara uygulanan KDV ile ilgili olarak Şahali, tarım ve sanayi yatırımlarına uygulanacak teşvik sistemini düzenleyen bir mevzuat üzerinde çalıştıklarını, mevzuatın tamamlanmasıyla teşvik sisteminde çok daha adil bir iklim oluşturulacağını kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası tarafından esnafa sunulan faiz destekli kredinin tarımsal alana neden sunulmadığı yönündeki bir soru üzerine Şahali, bu konudaki çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini de ekledi.

(ID/GÜL)

Haber: İbrahim Diran - Fotoğraf: Erol Uysal