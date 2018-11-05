Güzelyurt’ta “ibrahim Uysal Kütüphanesi” Açılıyor





Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) uzun yıllar görev yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren barış aktivisti İbrahim Uysal anısına Güzelyurt’ta kütüphane açılıyor.CTP’den verilen bilgiye göre, 7 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da ilçe binasında gerçekleşecek açılışa Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılacak.Merhum tarih öğretmeni Uysal, uzun yıllar Gençlik Gücü’nde futbol oynamış, Kıbrıs Türk Milli Takımı’nda da görev almıştı. Kıbrıs’ın güneyindeki sivil toplum örgütleriyle uzun yıllar çalışan Uysal, iki toplumlu etkinliklerde de aktif rol üstlendi.(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI