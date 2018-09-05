Güzelyurt Okçuluk Derneğinden Belediye Başkanı Özçınar’a Ziyaret

ÖZÇINAR: “SPOR DERNEKLERİNİN VE STÖ’NÜN ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYAN”



Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Güzelyurt Okçuluk Derneği Başkanı Muharrem Kural sporcularıyla birlikte bugün saat 09.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.



Özçınar bölgedeki spor derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının takdire şayan olduğuna dikkat çekerek, Belediyenin imkân ve olanaklar doğrultusunda spor derneklerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.



Şans oyunlarından elde edilen gelirden yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini savunan Özçınar bu kaynağın spor alanında kullanılmasını öngördüklerini söyledi.



Çocukların başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Özçınar genç sporculara başarı diledi.



Muharrem Kural da ziyarette Özçınar’a isminin yazılı olduğu birtişört hediye etti.



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