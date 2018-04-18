Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu



Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış alanında 26 Nisan tarihinde topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün 08.00-21.00 saatleri arasında bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olduğu bildirildi.

Atış yapılacak bölgeler şöyle:

Batıda, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı. Güneyde, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500 m. doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde, Kalkanlı 700 m. doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

(TUĞ/HA)

