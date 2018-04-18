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Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış alanında 26 Nisan tarihinde topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış alanında 26 Nisan tarihinde topçu atışları yapılacağını duyurdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu
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Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış alanında 26 Nisan tarihinde topçu atışları yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün 08.00-21.00 saatleri arasında bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olduğu bildirildi.
Atış yapılacak bölgeler şöyle:
Batıda, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı. Güneyde, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500 m. doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde, Kalkanlı 700 m. doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.
(TUĞ/HA)
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