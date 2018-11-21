



“BECERİKLİ KANGURU” SAHNELENDİLefkoşa, 21 Kasım 18 : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri devam ediyor. Bu çerçevede KKTC’de bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, “Becerikli Kanguru” adlı çocuk oyununu sahneledi.Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun bugün Güzelyurt AKM’de 09:00 ve 11:00’de olmak üzere 2 kez oynandı.“Becerikli Kanguru” adlı oyun yarın yeniden 09:00 ve 11:00 saatleri arasında yine Güzelyurt AKM’de sahnelenecek.“DÜĞÜN YA DA DAVUL” CUMA AKŞAMIMersin Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Düğün ya da Davul” adlı yetişkin oyununu ise Cuma akşamı sahneleyecek.Haşmet Zeybek’in yazdığı Ahmet Aksoy’un yönettiği oyun saat 20:00’de Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz olarak oynanacak.(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI