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Güzelyurt Belediyesi Xv. Tiyatro Günleri Devam Ediyor

“BECERİKLİ KANGURU” SAHNELENDİ

Güzelyurt Belediyesi Xv. Tiyatro Günleri Devam Ediyor

“BECERİKLİ KANGURU” SAHNELENDİ

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:36
Güzelyurt Belediyesi Xv. Tiyatro Günleri Devam Ediyor
“BECERİKLİ KANGURU” SAHNELENDİ
Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri devam ediyor. Bu çerçevede KKTC’de bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, “Becerikli Kanguru” adlı çocuk oyununu sahneledi.
Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun bugün Güzelyurt AKM’de 09:00 ve 11:00’de olmak üzere 2 kez oynandı.
“Becerikli Kanguru” adlı oyun yarın yeniden 09:00 ve 11:00 saatleri arasında yine Güzelyurt  AKM’de sahnelenecek. 
“DÜĞÜN YA DA DAVUL” CUMA AKŞAMI
Mersin Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Düğün ya da Davul” adlı yetişkin oyununu ise Cuma akşamı sahneleyecek.
Haşmet Zeybek’in yazdığı Ahmet Aksoy’un yönettiği oyun saat 20:00’de Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz olarak oynanacak.
(ÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

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