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Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “5. Şehir Tiyatroları Buluşması” Etkinliğine Katılıyor

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak yarın Adana’ya gidiyor.

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “5. Şehir Tiyatroları Buluşması” Etkinliğine Katılıyor

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak yarın Adana’ya gidiyor.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “5. Şehir Tiyatroları Buluşması” Etkinliğine Katılıyor


Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak yarın Adana’ya gidiyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Adana Büyükşehir Belediyesi’nin “5. Şehir Tiyatroları Buluşması” etkinliği kapsamında “Gül Pansiyon” adlı komedi oyununu sahneleyecek.

Bekir Kara’nın yazıp yönettiği oyun, 21 Ekim Pazar günü saat 15:00’da Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salon’unda sanatseverlerle buluşacak.

Oyunda insanların günlük hayatlarında yaşamakta olduğu maddi ve manevi sıkıntılarını kendi çevrelerinde çözememeleri sonucu sığınmış oldukları pansiyonda atlatmaya çalışmalarını anlatıyor.

Şaziye Numanoğlu, Mehmet Çangar, Gülen Rüstemoğlu, Rüstem Tüccar, Hüseyin Emiroğlu, Fadime Seran, Bilge Özikiz’in rol aldığı oyunda ses-ışık ve efekt Seylan Zeybek Bolçocuk, Jale Dinarlı sahne amirliği Sercan Avcı tarafından yapılacak.
(HUR/ÖK)
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